Menino de seis anos espancado e preso em jaula pelo pai foi resgatado pelas autoridades brasileiras

Um homem, de 31 anos, foi detido, este domingo, pela Polícia Militar brasileira, suspeito de espancar o filho, de apenas seis anos, e de o prender numa jaula.

Segundo as autoridades, a criança foi encontrada com marcas de espancamento e seminua. A imprensa brasileira partilhou um vídeo do momento em que o menino foi resgatado, que mostra a criança a dizer que o pai lhe tinha batido “com um chicote”, enquanto mostrava os ferimentos no corpo.

O suspeito foi detido em flagrante delito e levado para uma unidade policial em Asa Sul, Brasília.

Testemunhas no local contaram que a criança foi agredida com um cabo USB depois de o homem discutir com a esposa, e viram o menino a ser arrastado pelo chão e trancado na caixa de um veículo, que se assemelhava a uma jaula. Foi após uma denúncia anónima, que a polícia se deslocou ao local.

O caso ficou a cargo do Ministério Público brasileiro e as autoridades informaram que o menino foi submetido a exames que revelaram a existência de várias lesões.

