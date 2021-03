Idoso atropela nove pessoas na Califórnia. Três morreram

Pelo menos três pessoas morreram e seis ficaram feridas após terem sido atropeladas por um carro num passeio, em San Diego, Califórnia, nos Estados Unidos da América. O responsável, um homem de 71 anos, foi detido e está a ser investigado por conduzir sem condições.

Em conferência de imprensa, o chefe da polícia de San Diego, David Nisleit, disse que o suspeito cooperou com as autoridades e que, na altura do atropelamento, tentou prestar auxílio às vítimas.

O incidente ocorreu num túnel, pelas 9h locais [16h em Lisboa] e, segundo as autoridades, as pessoas estariam ali para se abrigar da chuva. "Não sei se as pessoas estavam ali a dormir, ou se estavam só ali", disse Nisleit, afirmando que aquela zona não é conhecida conhecida por ter pessoas sem-abrigo, mas que foram ali encontradas várias tendas e bens pessoais.

O carro "por alguma razão, desviou-se para a direita e subiu completamente o passeio", depois terá voltado à estrada, onde parou e o condutor saiu, explicou o polícia.

As três vítimais mortais morreram no local e as restantes seis pessoas foram transferidas para o hospital, duas das quais em estado crítico.