Os perigos do MBS saudita

O pior das autoridades sauditas é a quantidade de dólares que controlam, com o seu petróleo. A CIA lá deixou escapar que o Príncipe herdeiro MBS (Mohamed bin Salman) está envolvido no polémico assassinato no consulado turco da Arábia Saudita. E Biden, apesar de estar a querer ser quase tão ético como Jimmy Carter (o qual demonstrou o pouco valor da ética em política), preferiu deixar o assunto no ar.

Apesar de se falar num novo Kashogui, com o desaparecimento no Canadá e reaparecimento misterioso na Arábia Saudita de Ahmed Addullah al Harbi.