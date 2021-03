"Quase morri no hospital com anemia", revela Courtney Love

A cantora Courtney Love revelou, na segunda-feira, através das suas redes sociais, que esteve hospitalizada no verão passado devido a uma anemia.

"Tenho andando muito triste e extremamente doente", começa por revelar. "Debilitada, com uma dor indescritível, em agosto, com 43kg, quase morri no hospital com anemia", acrescentou.

Love contou ainda que alguns médicos a "estigmatizaram por causa do vício" em drogas, mas que houve um médico que a conseguiu ajudar e que está a utilizar óleo CBD (obtido da Canábis) para conseguir suportar as dores. "A propósito, ainda estou 100% sóbria", rematou.