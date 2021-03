GNR encerra restaurante que funcionava com clientes no interior em Lourosa

A GNR encerrou um restaurante e identificou cinco homens, com idades entre os 32 e os 51 anos, que estavam no interior do estabelecimento, na localidade de Lourosa, concelho de Santa Maria da Feira.

Em comunicado, esta terça-feira, a força de segurança revela que o episódio ocorreu no passado dia 13 de março. Na sequência de uma denúncia, os militares deslocaram-se ao local e depararam-se com um grupo de cinco pessoas “a tomar uma refeição no interior do estabelecimento, tendo sido de imediato cessada a infração e identificados os infratores”.

Devido às normas em vigor relativas ao Estado de Emergência, que ditam apenas ser permitida confeção de refeições em regime de entrega ao domicílio ou take-away, a GNR elaborou os respetivos autos de contraordenação pelo incumprimento do dever de observância das regras de funcionamento do estabelecimento e pelo incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.