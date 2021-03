Tina Turner despede-se da carreira com um documentário sobre a sua vida

Tina Turner prepara-se para se despedir da sua carreira com 'Tina', um documentário sobre a sua vida que irá estrear este mês.

No trailer do filme, a cantora de 81 anos revela que sofre de stress pós-traumático devido à violência doméstica que sofreu no seu primeiro casamento, com o músico Ike Turner, e que tem passado os últimos tempos a lutar com graves problemas de saúde, que incluem um Acidente Vascular Cerebral, um cancro e insufiência renal que resultou num transplante em 2017.

"Tive uma vida abusiva, não há outra maneira de contar a história. É a realidade. É a verdade. É o que tens, então tens de o aceitar", conta.

A cantora voltou a casar em 2013 com o alemão Erwin Bach e o casal vive atualmente na Suíça. No documentário, Turner e Bach viajam para os Estados Unidos da América para assistir ao espetáculo 'The Tina Turner Story', na Broadway.

"Ela disse: 'vou para a América dizer adeus aos fãs americanos e vou terminar isto'. Acho que este documentário e este espetáculo são isso mesmo: são o fim", conta o marido.