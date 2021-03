Norte sem óbitos pelo segundo dia consecutivo, mas com mais novos contágios

Foram registados nas últimas 24 horas, segundo o boletim da DGS divulgado esta terça-feira, 384 casos do novo coronavírus e 13 óbitos de doentes com covid. Assim, Portugal soma agora 814.897 infeções confirmadas desde o início da pandemia e 16.707 vítimas mortais.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais contágios: foram 147 nas últimas 24 horas. Segue-se o Norte com 127 – uma subida significativa face aos 64 registados ontem -, o Centro com 64, o Algarve com 14 e o Alentejo com sete. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há, respetivamente, 15 e 11 novas infeções.

Das 13 mortes, reportadas hoje no balanço da DGS, oito ocorreram na região da Grande Lisboa, quatro no Centro e uma no Alentejo. O Norte não registou qualquer morte por covid-19, pelo segundo dia consecutivo. Não há também notificação de óbitos nos Açores e na Madeira.

Atualmente estão hospitalizados 955 pessoas com covid-19, menos 41 do que ontem, dos quais 213 se encontram nos cuidados intensivos, o que representa menos 18 doentes graves nas unidades de saúde do país. Desde dia 23 de outubro que não havia um número tão baixo de infetados em UCI.

O total de recuperados é agora de 762.961, depois de mais 1.173 terem deixado de ter a doença ativa.

O número de casos ativos de covid-19 é agora de 35.229, menos 802 do que no balanço anterior, e as autoridades de saúde têm 15.744 contactos sob vigilância.