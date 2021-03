Efemérides de 17 de Março

1756 Bento XIV (1675-1758, entronizado em 1740) canonizou há 265 anos a princesa portuguesa Joana (1452-90), filha de D. Afonso V.

1845 Foi patenteado há 176 anos o elástico de borracha pelo inventor britânico Stephen Perry, continuando a fazer-se com sucesso também de tecidos de algodão ou fibras.

1861 A Unificação italiana, que teve como grande herói o republicano banido Garibaldi, teve o seu auge há 160 anos, com a proclamação de Vítor Emanuel de Sabóia (Monarca da Sardenha) Rei da Itália.

1928 As Polícias de Informação de Lisboa e do Porto foram fundidas e colocadas sob a mesma tutela, pela Ditadura do 28 de Maio mas ainda antes do salazarismo (que tanto serviram), abrindo caminho à criação da Polícia de Vigilância e Defesa do Estado (PVDE), primeira designação da PIDE.

1939 Foi assinado há 82 anos, já em finais da Guerra Civil espanhola (1936-39) o Pacto Ibérico entre as ditaduras de Portugal e Espanha, pelos ditadores Salazar e Franco.

1942 Foi lançado à água há 79 anos o primeiro petroleiro português, o São Brás (abatido em 76), o maior navio construído no país, no Arsenal do Alfeite.

1959 Tenzin Gyatso (n.1935), 14.º e actual Dalai Lama, fugiu do Tibete (ocupado pela China em 50) e exilou-se na Índia há 62 anos.

1978 Alberto João Jardim (n.1943) assumiu há 43 anos a presidência do Governo da Região Autónoma da Madeira, na sequência da vitória eleitoral do PSD dali – de onde só sairia, e muito empurrado, em Abril de 2015.

1997 O primeiro grupo de deputados da UNITA de Savimbi (1934-2002) ocupou há 23 anos os lugares de que dispunha no Parlamento angolano.

2014 O Presidente russo Vladimir Putin (n.1952) decretou a Crimeia como Estado soberano, na sequência do referendo pró-russo ali acabado de realizar e de um ‘pedido’ nesse sentido do Parlamento local.

2015 O então Presidente da República em fim de mandato, Aníbal Cavaco Silva, determinou há 6 anos o arquivamento da petição (com 19.100 assinaturas) que pedia a demissão do primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho. A petição reuniu 19.100 assinaturas

2018 O Pinhal de Leiria foi alvo de uma operação de replantação com 90 mil árvores, sendo plantadas 40 mil.

2020 Mário Veríssimo, 80 anos, antigo enfermeiro e massagista do extinto Estrela da Amadora, foi o primeiro morto pela Pandemia do Covid 19 em Portugal, no Hospital de Stª Maria, passou ontem exactamente um ano. Faziam-se então imensas brincadeiras, por Portugal estar fora das piores consequências da Pandemia.