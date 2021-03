Putin e Gorbatchov

Putin, expoente máximo do nacionalismo russo com o mais desbragado e irregulado capitalismo (apesar de ter de estar ao serviço do Presidente), resolveu homenagear publicamente Gorbatchov no seu 90º aniversário, embora este tenha sido o expoente da aproximação de Moscovo ao Ocidente, e não se sabe o que pensava do capitalismo (porque foi moda posterior a ele).

Fica mal a Putin, mas calha muito bem a Gorbatchov. Entretanto, as vacinas russas só terão a lucrar com as dúvidas levantadas pela AstraZeneca, de Oxford.