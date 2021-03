INE. Passageiros nos aeroportos portugueses caem 79,3% em janeiro

Os aeroportos nacionais registaram, em janeiro, o movimento de 772 mil passageiros, representando uma queda homóloga de 79,3% (-74,7% em dezembro), divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). O movimento de carga e correio totalizou 12 mil toneladas, correspondendo a uma diminuição de 30,2% (-23,1% em dezembro). França foi o principal país de origem e de destino dos voos com passageiros.

Neste período, aterraram nos aeroportos nacionais 5,8 mil aeronaves em voos comerciais, o que representa uma variação homóloga de -62,0% (-57,3% em dezembro e -61,4% em novembro).

O aeroporto de Lisboa movimentou 54,3% do total dos 722 mil passageiros (420 mil) e registou um decréscimo de 80,8%. Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, Faro evidenciou o maior decréscimo do número de passageiros movimentados no mês de janeiro (-85,9%). De salientar que o aeroporto da Madeira foi o terceiro aeroporto com maior movimento de passageiros (52,6 mil, -76,6%), superando o aeroporto de Faro.

Considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais em janeiro, França foi o principal país de origem e de destino dos voos. O Brasil foi o segundo principal país de origem e o quarto de destino. A Suíça foi o terceiro principal país de origem e o segundo de destino. Espanha evidenciou os maiores decréscimos em ambos os indicadores e ocupou a quinta posição. Já o Reino Unido deixou de surgir neste conjunto dos principais países de origem e destino – devido às restrições dos voos de e para aquele país na sequência das medidas de controlo da pandemia.

O movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representou 64,8% do total, atingindo 7,8 mil toneladas (-38,7% face ao período homólogo). O conjunto dos restantes aeroportos diminuiu 6,0%