Rui Patrício diz estar a “recuperar bem” depois de choque violento no jogo contra Liverpool

O guarda-redes internacional português Rui Patrício deixou uma mensagem nas redes sociais depois do choque violento que sofreu no decorrer do jogo contra o Liverpool, no qual a sua equipa – Wolverhampton – saiu derrotada por 0-1.

"Obrigado a todos pelas vossas mensagens. Estou muito grato por todo o apoio que estão a dar! Significa muito para mim. Estou a recuperar bem", escreveu o jogador de 33 anos que se formou no Sporting.

Recorde-se que Rui Patrício foi assistido em campo durante quase 15 minutos, após um chocar com a cabeça na perna do companheiro de equipa, Conor Coady, no seguimento de um lance que acabaria por anular um golo ao adversário Mohamed Salah.