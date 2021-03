Cinco pessoas feridas em esfaqueamento na Irlanda do Norte

Cinco pessoas ficaram feridas após terem sido esfaqueadas, durante a madrugada desta quarta-feira, no centro de Belfast, na Irlanda do Norte. Três pessoas já foram detidas.

Segundo a imprensa internacional, a polícia foi chamada após uma mulher ter sido esfaqueada e um homem ter sido atacado na York Street. Quando a polícia chegou ao local, as pessoas já estavam a ser socorridas por ambulâncias.

No total, cinco pessoas foram esfaquedas: um homem com cerca de 20 anos ficou ligeiramente ferido numa mão, duas mulheres receberam tratamento no local e outras duas mulheres, uma das quais adolescente, foram transferidas para o hospital.

"As investigações deste incidente, que estamos a tratar como tentativa de homicídio, continuam e nós estamos a trabalhar para perceber exatamente o que aconteceu", disse um porta-voz da Polícia da Irlanda do Norte.

Duas mulheres, de 26 e 27 anos, e um homem, de 20, foram detidos pela suspeita dos crimes.