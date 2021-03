Jogador de hóquei morre aos 19 anos após ser atingido na cabeça pelo disco

Atleta ainda levou às mãos à cabeça antes de cair inanimado no gelo.

Um jogador de hóquei no gelo de 19 anos morreu, nesta terça-feira, após ser atingido na cabeça pelo disco durante uma partida na semana passada Rússia.

Timur Faizutdinov jogava no Dínamo de São Petersburgo e sofreu o acidente, no encontro contra o Loko Yaroslavl, na última sexta-feira.

Logo após ter sido atingido, o atleta ainda levou as mãos à cabeça, mas caiu inanimado no gelo logo em seguida, tendo sido retirado do ringue numa maca.

A Federação Russa de Hóquei no Gelo já veio lamentar a morte do jogador e apresentar as condolências à família.

"Durante três dias, os médicos lutaram pela sua vida, mas, infelizmente, o atleta não pôde ser salvo. A Federação Russa de Hóquei no Gelo expressa suas mais profundas condolências à família e amigos de Timur", lê-se na nota daquele organismo.