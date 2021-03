Discussão por motivos passionais acaba com homem gravemente ferido após sofrer golpes na cabeça, face e tórax

PJ deteve o agressor, que será namorado de uma mulher com quem a vítima discutia por "motivos passionais".

A Polícia Judiciária (PJ), com a colaboração da GNR, deteve um homem, de 30 anos, suspeito da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Segundo a autoridade, num comunicado divulgado esta quarta-feira, os factos ocorreram durante a noite, no exterior de uma residência numa freguesia do concelho de Vieira do Minho, e tiveram início numa discussão entre uma mulher e a vítima, de 46 anos, tendo por base motivos passionais.

“Na sequência dessa altercação, e por motivos fúteis, o presumível autor muniu-se de um instrumento metálico utilizado em trabalhos agrícolas, e desferiu vários golpes na cabeça, face e tórax da vítima, causando-lhe lesões graves que obrigaram à intervenção do INEM e à sua evacuação para o Hospital de Braga, por existir perigo para a vida”, lê-se.

Segundo o jornal O Minho, o agressor é namorado da mulher que estava com a vítima. O mesmo jornal escreve que a vítima se trata de um homem, que acabou por ficar com a cara desfigurada pelo uso de uma enxada.

A PJ desencadeou de imediato diligências de investigação para recolha de elementos de prova, vindo o presumível autor a ser posteriormente detido, e apreendido o instrumento utilizado para a prática do crime.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes no Tribunal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.