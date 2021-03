PRR. Negociação informal com Bruxelas deverá estar concluída em abril

Nelson de Souza lembrou ainda que os apoios financeiros para as empresas, entre 2021 e 2029, somam 13,9 mil milhões de euros.

O ministro do Planeamento afirmou que o processo de negociação informal do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com a Comissão Europeia deverá estar concluído em abril, após a decisão dos recursos próprios estar aprovada pelos Estados-membros.

Nelson de Souza lembrou ainda que os apoios financeiros para as empresas, entre 2021 e 2029, somam 13,9 mil milhões de euros.

Deste montante, 4,6 mil milhões de euros inserem-se no PRR e 1,2 mil milhões de euros na iniciativa REACT (Assistência de Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa).

A este montante acresce o valor estimado de cinco mil milhões de euros no âmbito do Portugal 2030 e três mil milhões de euros do programa Portugal 2020, que estão por executar.

Na mesma sessão, o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, defendeu que as decisões políticas "precisam de ser tomadas com mais envolvimento dos agentes".

Para o responsável, esta articulação "é dificultada" pelo facto de a política se sobrepor "à objetividade" das decisões.

"O Estado acaba por tomar decisões em proveito próprio ou sozinho porque não consegue estabelecer uma ponte de diálogo com os setores, o que ainda poderia ser, de alguma forma, emendado", acrescentou.