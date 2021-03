Matheus Nunes testou positivo à covid-19 numa bateria de testes rápidos ao plantel leonino, esta quarta-feira.

O brasileiro, de 22 anos, encontra-se em isolamento em casa.

Esta quinta-feira o plantel do Sporting irá efetuar testes PCR e, a confirmar-se o resultado do teste rápido, Matheus Nunes será baixa no jogo frente ao Vitória de Guimarães, marcado para sábado, referente à 24.ª jornada da Liga.