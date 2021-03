Jared Leto surge irreconhecível nas gravações do filme House of Gucci

O vocalista da banca Thirty Seconds to Mars irá dar vida a Paolo Gucci, neto de Guccio Gucci.

O ator e cantor Jared Leto surgiu irreconhecível nas gravações do filme 'House of Gucci'. O vocalista da banca Thirty Seconds to Mars irá dar vida a Paolo Gucci, neto de Guccio Gucci, fundador da conhecida marca de luxo italiana – Gucci.

Nas gravações, o cantor de 49 anos, conhecido pelos seus longos cabelos, surge com um ar bastante mais velho, com bastantes rugas, e com uma peruca careca.

O filme, que está a ser gravado em Itália, conta também com nomes como Adam Driver e Lady Gaga, que interpretam Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, respetivamente, e conta a história da família italiana, mais precisamente o assassinato de Maurizio, também neto de Guccio Gucci, a mando da sua mulher.