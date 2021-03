Criança de 3 anos ferida após cair de varanda em Felgueiras

Uma criança de três anos ficou ferida sem gravidade após cair, esta quinta-feira, de uma varanda, na rua da Estação, na Lixa, concelho de Felgueiras. Segundo fonte dos bombeiros, a queda foi de cerca de três metros de altura.

O menino foi assistido no local por elementos dos Bombeiros da Lixa e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e posteriormente transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, segundo a agência Lusa. A GNR da Lixa tomou conta da ocorrência.