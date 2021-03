Mais de 300 crianças foram abusadas sexualmente por membros do clero na Alemanha

Segundo um relatório independente, requerido pela Igreja Católica na Alemanha, cerca de 314 crianças com menos de 14 anos foram vítimas de abuso sexual por 202 membros do clero e leigos ligados à Igreja entre 1975 e 2018, na unidade territorial de Colónia administrada pelo bispo Tim Kurzbach.

O documento, com cerca de 800 páginas, revela que as crianças abusadas eram principalmente rapazes, as conclusões do relatório isentam o cardeal Rainer Maria Woelki de querer esconder a dimensão da situação, informou o advogado Björn Gercke, durante a apresentação do relatório

O ano passado Woelki recusou tornar público um primeiro relatório solicitado por si a um escritório de advocacia de Munique, alegando mais tarde que o relatório violava a proteção de dados. A incapacidade de gestão desta situação pelo clérigo gerou uma grave crise na diocese de Colónia que levou à ‘fuga’ em massa de fiéis.

O presidente do conselho diocesano de Colónia Tim Kurzbach afirma que esta “é a maior crise que a igreja já viveu”.