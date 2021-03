Etiqueta Moderna na TV

Do dress code às eventuais alterações de última hora, dez conselhos para agir com etiqueta na ‘caixinha mágica’.

O espaço televisivo, a dita ‘caixinha mágica’, é, desde sempre, uma excelente oportunidade, à escala mundial até, para dar a conhecer e promover projetos, produtos, serviços, iniciativas, causas, entre muitas outras coisas.

De tão valiosos e únicos que são os minutos na TV, quando se está em antena nada melhor que saber tirar o maior proveito pessoal, comercial e profissional. São milhares de telespetadores e, por isso, a sua exposição pública é bastante elevada, onde o alcance que terá poderá posteriormente abonar mais ou menos a seu favor, dependendo da sua postura e boas maneiras.

Fique a saber como deve agir com etiqueta moderna, com estes 10 conselhos:

1 - Teça alguns elogios profissionais aos apresentadores do programa, mas que façam sentido no contexto em questão – não os bajule (deixa de ser natural e torna-se forçado);

2 - Cumprimente toda a equipa de produção com que se cruzar, basta que seja de forma verbal e gestual;

3 - Passe uma imagem confiante de si mesmo para os espetadores, quando se está em direto não existem segundas chances para rigorosamente nada;

4 - Mostre-se flexível quando a produção ou até mesmo algum apresentador sugerir alguma alteração ao alinhamento já antes definido;

5 – Na escolha da roupa e calçado, adeque sempre o seu dress code ao dos apresentadores. Mas leve roupa e calçado com que se sinta minimamente confortável, caso contrário isso irá influenciar a sua postura, atitude e performance;

6 - Registe a sua ida à TV, para depois poder usar e anunciar em benefício próprio através das suas redes sociais;

7 - Cative os apresentadores com a sua energia e verá que a probabilidade de estar mais uns breves, mas preciosos minutos no ar, será bem maior;

8 - Dê a entender, durante ou após o programa, que a sua temática em concreto, especialidade ou área profissionais têm muito mais conteúdo do que aquele que tem tempo para expor;

9 - Se nalguma ocasião não souber responder a uma questão sobre algo que deveria saber de cor, por muito que seja suposto e obviamente queira que assim fosse, não bloqueie nem fique desarmado em direto e coloque a mesma pergunta com alguma ironia aos apresentadores, que por vezes são ótimos a dar pistas que o ajudarão não só a contornar aquele momento embaraçoso como ganhará tempo para melhor responder. No limite, não diga que não sabe ou domina essa questão e opte por dizer, com alguma graça que ficará para a sua próxima ida ao programa;

10 - No final, agradeça a oportunidade que lhe deram e refira que sempre que precisem e seja oportuno podem contar consigo.