Idosa asiática esmurraçada em plena rua por homem desconhecido nos Estados Unidos

Uma mulher asiática de 76 anos foi agredida, sem qualquer motivo aparente, num mercado em São Francisco, no estado da Califórnia, Estados Unidos.

Segundo as testemunhas que assistiram ao ataque, Xiao Zhen Xie estava encostada a um poste de luz, enquanto aguardava pela mudança das luzes de trânsito, quando um homem de 39 anos se aproximou e acertou-lhe com um murro na cara, sem nunca terem interagido. A idosa conseguiu defender-se ao recorrer a uma vara de madeira que estava na rua.

Nas imagens capturadas pelos telemóveis, podemos ver a idosa, visivelmente ferida na face, a queixar-se em chinês, por não saber falar em inglês. Também é possível visualizar o agressor a ser transportado numa maca.

A filha da senhora de 76 anos, que fala inglês, explicou à imprensa norte-americana que a mãe está "muito traumatizada, assustada e com um olho ainda a sangrar".

Durante a investigação policial, as autoridades descobriram que esta não foi a primeira vez que o agressor atacou alguém na mesma zona e da mesma nacionalidade. O homem já tinha atacado um homem asiático de 83 anos e por isso, a polícia indica que o motivo do ataque poderá ser ódio racial.

Veja aqui as imagens do ataque.

MARKET STREET ATTACK VICTIM SPEAKS:

76-year-old Xiao Zhen Xie is home from the hospital. Her family says she's still "dizzy, very scared, and traumatized." She cannot see out of one eye at this time. Her grandson is working on a gofundme, will keep you posted @KPIXtv pic.twitter.com/tworjAE0v8