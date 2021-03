Efemérides 19 de Março

Dia do Pai, que existirá há mais de 4 mil anos, é comemorado em Portugal no Dia de S. José, hoje.

1434 D. Duarte concedeu há 587 anos uma tença anual a Fernão Lopes para redigir a Crónica Geral do reino e tomar o lugar de “guardador das escrituras” da Torre do Tombo.

1870 A ópera o Guarani (em italiano) de Carlos Gomes (1836-96, jornalista brasileiro), estreou há 151 anos no Scala de Milão.

1933 O projeto de Constituição Política de Oliveira Salazar foi aprovado em plebiscito há 88 anos, com a abstenção a contar como voto “sim”, estabelecendo os fundamentos jurídicos da ditadura do Estado Novo.

1948 Foi fundado há 73 anos o Hot Clube de Portugal, por um grupo encabeçado por Luís Villas-Boas, o fotógrafo Gérard Castello-Lopes, o músico Artur Carneiro e Augusto Mayer – tendo já sobrevivido a um recente incêndio que o destruiu completamente em 2009, reabrindo dois anos depois numa cave cedida pela CML com um ambiente semelhante ao da Fundação, num prédio ao lado da Pç. da Alegria, no nº 48 (era antes no 39).

1953 O Óscar, o mais prestigiado prémio do cinema, atribuído pela Academia Americana (fundada em 1927), desde 29, foi televisionado pela primeira vez há 68 anos – tornando-se imediatamente uma das cerimónias televisivas com maior audiência mundial.

1979 Saiu há 42 anos o primeiro número do Correio da Manhã, dirigido por Vítor Direito (1931-2009), ex-diretor adjunto da Luta e antigo chefe de redação do República, portanto, na altura próximo do PS.

1984 Portugal foi admitido há 37 anos, como observador, na Conferência sobre Desarmamento de Genebra.

2013 O Papa Francisco, eleito no dia 13 anterior, iniciou o seu Pontificado há 8 anos, dia da sua entronização, com uma missa solene.

2014 A TAP e a CP-Comboios de Portugal assinaram há 7 anos um protocolo de cooperação que passou a permitir aos passageiros da companhia aérea descontos nos bilhetes dos comboios Alfa Pendular e Intercidades.

2017 Três jovens foram baleados durante uma rixa há 4 anos à porta da discoteca Luanda na zona de Alcântara, em Lisboa.

2019 O Presidente de Kazaquisistão, Nursultán Nazarbáyev, apresentou há 2 anos a demissão depois de quase 30 anos no cargo.

2020 O Presidente da Argentina, Alberto Ángel Fernández, decretou que desde 20 de Março de 2020 às 00:00:00 horas até 31 do mesmo Março às 23:59:59 horas haveria "Isolamento Total" e "Quarentena Obrigatória", com sanções para os infractores.