Cavaco exagerado

O Prof. Cavaco Silva, numa declaração por videoconferência na Academia de Formação Política das Mulheres Sociais-Democratas, mostrou-se no seu pior, como se não soubesse nada, e achasse que tinha de saber tudo. Mas quem sou eu para avaliar alguém que conseguiu tantas maiorias eleitorais esmagadoras? Também é verdade que muita gente, no fim, já estava pelos cabelos.

E que perdeu logo na primeira volta umas eleições com Jorge Sampaio, que tinha fama de ser da ala mais à esquerda do PS.

Desta vez, apesar de um clima relativamente bom, em que PR e PM se dão bem, e até o líder da oposição parece muito moderado em relação a tudo, Cavaco descobre uma ‘democracia amordaçada’. Independentemente do que possamos achar do combate à Pandemia, e que deve ser só alardeado lá mais para o fim do assunto, é caso para dizer que ele está a exagerar. E que no fundo é bom não estar já em Belém.