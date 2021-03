Futebol e Fórmula 1 sem público até ao fim do confinamento

Os jogos de futebol vão continuar a realizar-se sem adeptos na bancada, bem como o Grande Prémio de Fórmula 1, agendado para 2 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve, avança o jornal Expresso. A medida deverá vigorar até ao fim do período de desconfinamento, previsto para meados de maio.

Questionado pelo semanário, o Governo garantiu que "os eventos mencionados não terão público". Esta posição é contrária à tomada pelo secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, que revelou, numa entrevista publicada ontem no jornal A BOLA, estar otimista sobre o regresso do público aos jogos. No entanto, admitira que ainda se iria reunir com o Ministério da Saúde e com a Direção-Geral da Saúde.

Recorde-se que, segundo o plano de desconfinamento apresentado na semana passada pelo primeiro-ministro, António Costa, a partir de 3 de maio serão permitidos "grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação".