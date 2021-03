FC Porto defronta Chelsea nos quartos de final da Liga dos Campeões

O Futebol Clube do Porto irá defrontar o Chelsea nos quartos de final da Liga dos Campeões, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira na sede da UEFA. Os dragões irão jogar o primeiro encontro em casa, a 6 ou 7 de abril.

Recorde-se que o FC Porto passou aos quartos de final da Champions depois de vencer o Juventus.

Veja os jogos dos quartos de final:

Manchester City - Borussia Dortmund

FC Porto - Chelsea

Bayern Munique - PSG

Real Madrid - Liverpool

Nas meias-finais, o vencedor do jogo entre o FC Porto - Chelsea defronta o vencedor do jogo Real Madrid - Liverpool. Já quem vencer o jogo entre Bayern Munique e PSG irá ter de defrontar o vencedor do jogo Manchester City - Borussia Dortmund.