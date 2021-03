Com mais de 17 mil novos casos de covid-19, Alemanha pondera novas restrições

A Alemanha registou, esta sexta-feira, 17.482 casos do novo coronavírus e 226 vítimas mortais, segundo dados do Instituto Robert Koch. Em relação à véspera, os números são bastante semelhantes – 17.504 casos e 272 mortes –, mas o presidente do Instituto, Lars Schaade, alertou para o aumento "claramente exponencial" do número de infeções, devido sobretudo à disseminação da variante britânica.

"É bem possível que tenhamos, na Páscoa, uma situação semelhante à que vivíamos antes do Natal, com um número muito alto de casos, muitos casos graves e mortes, e hospitais sobrelotados", alertou, em conferência de imprensa.

Já o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, avisou que o país está "na terceira vaga da pandemia". "Os números estão a aumentar e a quantidade de variantes é alta", sublinhou.