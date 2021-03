Facebook planeia nova versão do Instagram para crianças

Atualmente a empresa não permite que pessoas com menos de 13 anos de idade criem uma conta na plataforma

O Facebook está a considerar lançar uma versão do Instagram para crianças com idade inferior a 13 anos. A ideia é criar uma experiência controlada pelos pais que permitirá às crianças utilizar “em segurança” a plataforma digital.

Um porta-voz do Facebook revelou ao The Guardian que a versão será semelhante à aplicação Messenger Kids, para crianças entre os seis e os 12 anos. Segundo o mesmo “cada vez mais as crianças perguntam aos seus pais se podem aderir a aplicações que os ajudem a acompanhar os seus amigos. Neste momento não há muitas opções para os pais, por isso estamos a trabalhar na construção de produtos adicionais... que sejam adequados para crianças, geridos pelos pais".

A empresa também já anunciou que tem planos para implementar novas características de segurança, incluindo a prevenção de adultos de enviar mensagens a menores de 18 anos que não os sigam, avisos de segurança para adolescentes quando enviadas por um adulto uma grande quantidade de pedidos de amizade ou mensagens a menores de 18 anos, e tornar mais difícil para os adultos encontrar e seguir adolescentes usando a função de busca no Instagram.