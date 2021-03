Primavera chega este sábado e traz sol e subida das temperaturas

O equinócio da primavera vai começar no hemisfério Norte às 09h37 de sábado (hora de Lisboa), segundo o Observatório Astronómico de Lisboa. Já no arquipélago dos Açores ocorre uma hora mais cedo, às 08h37.

A primavera vai chegar já este sábado com temperaturas máximas que vão variar entre os 8 e os 20 graus, céu pouco nublado ou limpo e algum vento, segundo as previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O equinócio da primavera vai começar no hemisfério Norte às 09h37 de sábado (hora de Lisboa), segundo o Observatório Astronómico de Lisboa. Já no arquipélago dos Açores ocorre uma hora mais cedo, às 08h37.

De acordo com o meteorologista Ricardo Tavares, para sábado está previsto céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade no interior Norte e Centro, vento por vezes intenso nas terras altas e na área costeira da região Centro e pequena descida da temperatura máxima, explicou à agência Lusa.

"De referir que no domingo o céu vai estar pouco nublado ou limpo, mas prevê-se mínimas mais baixas do que é habitual nesta altura do ano principalmente no interior das regiões Norte e Centro. Temos mínimas de -2 em Bragança e -1 na Guarda", disse o meteorologista.

Porém, as mínimas no sábado não serão tão baixas como no domingo, prevendo-se para o último dia do fim de semana temperaturas inferiores a 10 graus e próximas do zero nas zonas do interior Norte e Centro, explicou Ricardo Tavares.

De acordo com o IPMA, está prevista uma subida das temperaturas para a próxima segunda-feira, “ficando a rondar os 20 graus na generalidade do território do continente".

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, a primavera vai estender-se até ao próximo solstício que acontece no dia 21 de junho às 03:32 em Portugal continental e no arquipélago da Madeira.