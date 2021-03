Joe Biden tropeça e cai três vezes ao subir escadas do avião Air Force One | Vídeo

À terceira é de vez. O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tropeçou três vezes ao subir as escadas para embarcar no Air Force One, com destino a Atlanta.

Joe Biden, de 78 anos, já tinha subido quase metade das escadas quando o seu pé escorregou pela primeira vez. Tentou seguir o trajeto, segurando-se ao corrimão, mas voltou a tropeçar. Ao endireitar-se voltou a cair mas, desta vez, o Presidente norte-americano ficou de joelhos no degrau. De seguida, levantou-se, sacudiu as calças e conseguiu subir os últimos degraus. Quando chegou ao cimo das escadas, acenou antes de entrar no avião.

"Ele está bem. Está ótimo", assegurou a vice-assessora de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, aos jornalistas, menosprezando os tropeções de Biden.

O Presidente dos Estados Unidos viajou para Atlanta para estar com os membros da comunidade asiático-americana, depois do tiroteio mortífero num spa, onde vários membros desta comunidade foram alvos.

Veja aqui o momento.