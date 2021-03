"Os nossos governantes vivem numa bolha e não conhecem nada", critica Marina Mota

Marina Mota foi uma das convidadas, esta sexta-feira, do programa ‘Goucha’, da TVI. A atriz, que falou sobre a sua infância e percurso profissional, acabou ainda por tecer críticas ao Governo pela falta de apoios para a Cultura, nomeadamente durante a pandemia.

“Esta pandemia trouxe ao de cima tudo o que já estava errado (…) esta pandemia está a trazer ao de cima tudo o que é lixo, o que está podre. O que me incomoda é não haver uma estratégia para que as coisas melhorem e a Cultura continua a ser aquilo que sempre foi, uma coisa que não existe para quem manda”, começou por dizer.

Marina Mota considerou ainda que em Portugal os governantes só se importam com a Cultura “durante as campanhas eleitorais”, ou quando alguém do setor morre.

“A vida das pessoas não está a ser respeitada a nível cultural (…) é muito triste ver colegas meus, técnicos, atores, com muita dificuldade em sobreviver e, mais uma vez, vão abrir os teatros a partir de 19 de abril, não sei como, com espetáculos que têm que terminar às 22 horas e ao sábado às 13”, criticou.

“Os nossos governantes vivem numa bolha e não conhecem nada, não percebem nada disto mas é que não percebem nada disto, são ignorantes absolutos sobre isto”, rematou.