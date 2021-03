Djokovic junta-se à lista de desistentes do Masters 1000 em Miami

Um novo dia, um novo grande nome do ténis que falha o Masters 1000, em Miami. O torneio - que Novak Djokovic venceu seis vezes - não vai poder contar com o sérvio. O anúncio surge depois de Rafael Nadal, Dominic Thiem, Nick Kyrgios e Roger Federer, entre outros, terem anunciado que não vão participar no evento.

"Queridos fãs, lamento anunciar que este ano não estarei em competição em Miami. Decidi usar o meu precioso tempo em casa para estar com a família. Com todas as restrições preciso de encontrar um equilíbrio entre o meu tempo em competição e em casa. Até para o ano", anunciou Djoko nas suas redes sociais.

Graças às várias desistências, no entanto, João Sousa e Pedro Sousa conseguiram conquistar um lugar no quadro principal da competição, que começa na próxima segunda-feira.