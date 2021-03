Infarmed e EMA atualizam recomendações sobre vacinação com AstraZeneca. Eis os cuidados a ter

Autoridades destacam que "os benefícios desta vacina continuam a superar o risco de efeitos indesejáveis tendo em conta que ainda se mantém elevado o risco de transmissão do vírus causador da doença covid-19, que, por si só, pode provocar problemas da coagulação que podem ser fatais".

Depois de a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter terminado a avaliação preliminar de eventos tromboembólicos graves em pessoas vacinadas com a vacina contra a covid-19 da AstraZeneca e concluir que os benefícios da vacina na prevenção da hospitalização e morte por covid-19 são superiores a estes riscos, o Infarmed atualizou as recomendações para quem já tomou ou vai tomar o fármaco.

Assim, a EMA e o Infarmed alertam para as seguintes recomendações:

Pessoas vacinadas

Devem procurar de imediato um médico e informar, caso detetem um dos seguintes sintomas após a vacinação:

- falta de ar

- dor no peito ou estômago

- inchaço ou frio nos braços ou pernas

- dor de cabeça intensa ou que se agrava ou visão turva

- hemorragia persistente

- múltiplos e pequenos hematomas, manchas avermelhadas ou arroxeadas ou vesículas com sangue sob a pele

Profissionais de saúde:

- Devem estar atentos para a possibilidade de ocorrência de casos de tromboembolismo, nomeadamente CID ou TSVC em indivíduos vacinados, especialmente nos 7 a 14 dias após vacinação, particularmente em mulheres com menos de 55 anos de idade;

- Devem alertar as pessoas vacinadas para procurar assistência médica de imediato, caso detetem sintomas de tromboembolismo e especialmente sinais de trombocitopenia e de coágulos sanguíneos cerebrais, como hematomas ou sangramento fácil e cefaleia persistente ou intensa, especialmente durante os 3 dias após a vacinação.