O preço da liberdade

Havia uma ditadura: polícia política, censura à imprensa e aos espetáculos, proibição de partidos, interdição de greves, limitações sindicais, etc. Mas, em contrapartida, havia uma eficácia incomparavelmente maior do que a atual ao nível da decisão e realização. Sobretudo nos anos trinta e quarenta, mas ainda na década de cinquenta, o salazarismo mostrou um dinamismo que ainda hoje impressiona.

Todos sabemos que a democracia tem um preço. Quando olhamos para trás, para o regime que precedeu a democracia iniciada em 25 de Abril de 74, verificamos que a sua capacidade de realização era muitíssimo superior.

Quando olhamos para o que se construiu nessa época, parece-nos quase impossível.

A Lisboa moderna que conhecemos é praticamente toda desse tempo: as gares marítimas de Alcântara e da Rocha do Conde de Óbidos, a reabilitação da zona de Belém, com a Praça do Império, na sequência da Exposição do Mundo Português, os bairros económicos da Madre de Deus, Ajuda, Serafina, Encarnação, Benfica, Belém, etc., o Instituto Nacional de Estatística, a Casa da Moeda, o Aeroporto da Portela, o Hospital de Santa Maria, o IPO, o Instituto Superior Técnico, o Estádio Nacional e a respetiva autoestrada e o viaduto Duarte Pacheco, a Estrada Marginal, a Cidade Universitária, o Parque Eduardo VII, o Parque de Monsanto, o arranque das autoestradas do Norte e do Sul. E, mais tarde, a ponte sobre o Tejo e o Padrão dos Descobrimentos.

Mas não só por Lisboa se ficou a fúria construtiva.

Sem querer ser exaustivo – e citando de memória – refiro os milhares de escolas primárias chamadas ‘dos centenários’, os muitos liceus distritais, o Hospital de São João, o Hospital Universitário de Coimbra, os edifícios dos palácios da Justiça (os famosos Domus Iustitiae) distribuídos pelo país inteiro, várias barragens, a reabilitação do património (castelos, etc.), a Ponte da Arrábida, no Porto, os barros operários e de pescadores…

E isto só no continente.

Nas colónias construíram-se cidades modernas e a maior barragem de África: Cahora-Bassa.

