À Esquerda e à Direita

20 de março 2021

Morrer com dignidade

E é nisto que o mundo se está a transformar. Numa idiotice pegada, onde os novos inquisidores vão fazendo lavagens ao cérebro, como se estivéssemos na Coreia do Norte ou algo parecido. Ou ainda no Afeganistão na parte controlada pelos talibãs, em que o Corão é ensinado de uma forma radical, para que as crianças peguem em armas para matarem todos os infiéis.