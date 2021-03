José Ribeiro e Castro: "Portugal precisa de superar o esquecimento em relação a Olivença"

Tem-se dedicado, nos últimos anos, à causa de Olivença. Como ‘despertou’ para esta terra e para as suas gentes?

A questão de Olivença é conhecida da minha juventude. Nos anos de 1970, visitei a cidade mas nem percebi a sua riqueza extraordinária. Só em 2010, quando era presidente da comissão dos Negócios Estrangeiros da Assembleia da República, é que despertei verdadeiramente para Olivença, através de uma petição antiga, que estava pendente e resolvi ‘desenterrar’. A petição era sobre Olivença e é nesse processo, através dos peticionários que pertenciam ao Grupo ‘Amigos de Olivença’, que conheci a associação ‘Além Guadiana’. Já tinha lido algumas coisas sobre o que se passava em Olivença, a recuperação de registos e património de origem portuguesa, a toponímia ou a calçaça nas ruas... E sabia que esse era um trabalho desenvolvido, desde 2008, pela ‘Além Guadiana’. Convidei-os a virem à Assembleia da República e foi aí que os conheci. Havia quatro grandes impulsionadores: Joaquin Becerra, José Carrillo, Eduardo Machado e Raquel Antuñez, ‘Os Três Mosqueteiros’, como lhes chamava (que neste caso também eram quatro). A partir desse momento, tem sido uma relação muito intensa. E tenho visitado assiduamente Olivença.

Assumiu um papel fundamental para que os oliventinos pudessem passar a requerer a nacionalidade portuguesa. Porquê e como?

Surgiu nessa altura, nas conversas na Assembleia da República. Perguntaram-me se os oliventinos poderiam, se quisessem, requerer nacionalidade portuguesa e disse-lhes que sim. A posição oficial do Estado português é que Olivença é portuguesa, portanto, quem nasce em Olivença nasce em Portugal. Mais tarde, vim a encontrar um parecer da Procuradoria-Geral da República de 1951 que tinha sido homologado e dava enquadramento legal para que os oliventinos pedissem a nacionalidade. Aliás, o grosso dos oliventinos que têm obtido a nacionalidade portuguesa têm-no conseguido por nacionalidade originária. O processo levou algum tempo a implementar, mas está nos ‘carris’ desde 2014/2015.

E como tem assistido a este ressurgimento do interesse dos oliventinos por Portugal? Foram apresentados até ao momento mais de 1.300 pedidos de nacionalidade portuguesa...

Creio que é muito natural. Os próprios oliventinos vivem isso com naturalidade. E em Espanha isso não causa celeuma. Às vezes, o problema é mesmo do lado de cá. Temos uns mitos que bloqueiam um bocadinho o processo mental relativamente a Olivença. E os oliventinos, de alguma forma, sentem isso. Há um grande contraste entre a intensidade das reclamações destas pessoas, que sentem Olivença como terra portuguesa, e o enorme desinteresse de Portugal e da maioria dos portugueses em relação a Olivença.

Foi para despertar Portugal para Olivença que lhe dedicou o seu discurso de despedida da Assembleia da República?

Sim, Portugal precisa superar o esquecimento em relação a Olivença.

O passado tem sido tema polémico e de debate em Portugal. Acontece em relação aos Descobrimentos, aconteceu na morte de Marcelino da Mata. Olivença é outro exemplo de como é difícil para os portugueses lidarem com o seu passado?

Creio que essa questão não se atravessa com Olivença. Acho que o problema, aqui, é um pouco ao contrário. Sente-se que há ali uma injustiça histórica na relação com Espanha e, muitas vezes, é isso que vem ao de cima. Existe, de facto, um diferendo entre Estados, porque Portugal entende, e bem, que tem a razão jurídica do seu lado e Espanha entende que a posse daquele território deve estar, de facto, do seu lado. Há aqui um problema de melindre. Por exemplo, há uma história bastante conhecida das curvas e contracurvas burocráticas para a construção da nova Ponte da Ajuda, no final do século passado, mas também acredito que existe uma solução para isso. E na prática as pessoas aceitam-na. O discurso que há bocado referiu foi muito nessa linha: Portugal tem de declarar que Olivença é um território português sob administração espanhola. E declará-lo com naturalidade. A partir daqui, tudo o que fizermos em colaboração com as autoridades espanholas, sejam nacionais, regionais ou locais, fica coberto por esta declaração e não podem ser utilizadas contra Portugal. Isso é fundamental. Por exemplo, se houver interesse de se aprender português em Olivença, o Ministério da Educação poderia organizar cursos na cidade.

