Metade da população adulta do Reino Unido já está vacinada contra a covid-19

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, anunciou este sábado que mais de metade da população adulta do Reino Unido já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19. Só nas últimas 24 horas foram "vacinadas mais pessoas do que em qualquer outro dia" desde o início do programa de vacinação.

"Estou muito satisfeito por poder dizer que já vacinámos metade dos adultos no Reino Unido", anunciou o ministro, num vídeo publicado na rede social Twitter.

Yesterday we vaccinated more people than any day yet.



I'm delighted to be able to say that we've now vaccinated HALF of all adults in the UK 🇬🇧



The vaccine is a national success story & our way out of this pandemic.



When you get the call, get the jab. pic.twitter.com/hGX0nrRsYV