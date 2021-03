Sociedade

20 de março 2021

Milhares de pessoas manifestaram-se em Lisboa contra o confinamento

A manifestação começou pelas 15h no Parque Eduardo VII e desceu pela Avenida da Liberdade até à Praça do Rossio, onde estavam, pelas 17h45, centenas de pessoas com cartazes contra a obrigatoriedade do uso de máscara e de outras medidas impostas pelo Governo.