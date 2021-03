Bruno Horta Soares é o candidato da Iniciativa Liberal à Câmara de Lisboa

Bruno Horta Soares é o novo candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Lisboa, foi este sábado anunciado. O candidato é um dos fundadores do partido e irá substituir Miguel Quintas, que abandonou a corrida autárquica "por motivos pessoas" três dias após a sua apresentação.

"Dando continuidade à estratégia de avançar com candidatura própria à autarquia de Lisboa, Bruno Horta Soares, fundador da Iniciativa Liberal, foi a escolha do Núcleo Territorial de Lisboa para ser o candidato do partido à Câmara Municipal. A apresentação formal foi feita hoje em Plenário de Membros do Núcleo", lê-se numa nota a que a agência Lusa teve acesso.

Horta Soares tem 41 anos e é membro do Conselho Nacional da Iniciativa Liberal. A nível profissional, é consultor, tendo iniciado a sua carreira na Deloitte Consulting e passado pela KPMG, e é também professor universitário nas áreas de Transformação Digital, Governança, Gestão, Risco e Cibersegurança.