França regista mais de 35 mil casos de covid-19 nas últimas 24 horas

França registou, este sábado, 35.327 casos do novo coronavírus e 185 vítimas mortais, de acordo com dados do Ministério da Saúde francês. Em relação à véspera, há um aumento do número de casos – mais 239 – mas uma diminuição do número de óbitos – menos 100.

Ao longo dos últimos sete dias, 10.761 pessoas com sintomas da doença deram entrada nos hospitais franceses. Do total de internados, 2.391 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, 1.640 dos quais ligados ao ventilador.

Desde o início da pandemia, as autoridades francesas já deram conta de 4.252.022 casos do SARS-CoV-2 e 92.167 morreram devido a complicações associadas ao vírus.