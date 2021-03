Zverev conquista torneio de Acapulco frente a Tsitsipas

De sombrero na cabeça, vestido a rigor com a camisola da seleção nacional mexicana e troféu em mãos, Alexander Zverev celebrou a vitória no Open do México, após bater o grego Stefanos Tsitsipas por 6-4 e 7-6 (7-3).

Foram precisas duas horas e 18 minutos para Zverev conquistar o seu 14.º título da ATP, após ter perdido a final deste mesmo torneio em 2019.

Note-se ainda que a final deste torneio teve público nas bancadas, aglomerando um total de 2100 pessoas que se juntaram para ver a conclusão deste torneio. "Ganhar é bom, mas senti-me mais feliz pela atmosfera, jogar com público, como o ténis deve ser jogado. Senti falta disso no último ano”, referiu Zverev naquele momento.