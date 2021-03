Mais de 30 pessoas detidas em Lisboa no espaço de 24 horas

No decurso das operações o COMETLIS apreendeu também várias armas e munições além de mais de 5 mil doses de haxixe

O Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) realizou vinte e seis operações policiais, entre as 00h e as 24h do dia 20 de março, que resultaram na detenção de 34 pessoas, a maioria, 16, por conduzir sem habilitação.

Segundo o comunicado daquela força de segurança, foram também detidos mais cinco condutores que estavam sob o efeito de álcool e quatro por desobediência.

No decurso das operações o COMETLIS apreendeu também várias armas e munições além de mais de 5 mil doses de haxixe.

Confira os resultados na íntegra.

N.º de Detenções: 34

16 Condução sem habilitação;

5 Condução sob efeito de álcool;

2 Tráfico de estupefacientes;

1 Resistência e coacção sobre funcionário (PSP);

1 Mandados de Detenção;

4 Desobediência

1 Imigração Ilegal

1 Posse ilegal de arma;

3 outros.

Apreensão de armas:

6 munições;

1 armas brancas;

1 aerossol de defesa

1 outras armas.

Apreensão de estupefacientes:

5.392 Doses Haxixe.