Número de internados volta a subir depois de um mês de descidas

Estão hospitalizadas mais 21 pessoas com covid do que ontem. Número de internamentos não subia desde 21 de fevereiro.

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 450 casos do novo coronavírus e seis óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo.

O país soma agora 817.530 diagnósticos confirmados de covid-19 e16.768 vítimas mortais da pandemia.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com o maior número de novos casos nas últimas 24 horas: 154. Segue-se o Norte com 144, o Centro com 67, Alentejo com 24 e o Algarve com 21. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há 31 e nove novas infeções, respetivamente.

Em relação à distribuição geográfica de óbitos, três das mortes ocorreram na Grande Lisboa, duas no Norte e uma no Centro.

Ao contrário do que tem acontecido, o número de infetados hospitalizados voltou a subir, pela primeira vez desde 21 de fevereiro. Estão internados mais 765 doentes com covid, mais 21 do que ontem. Nos cuidados intensivos encontram-se 170 pessoas, mantendo-se o registo do boletim anterior.

Nas últimas 24 horas, também se registou um número baixo de recuperações, apenas 395 – menos do que os novos casos - pessoas deixaram de ter a doença ativa, elevando o total de recuperados para 767.319.

Segundo os dados da DGS, Portugal tem agora uma incidência de 87,2 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e Portugal continental de 75,7. Ambos os valores são iguais aos de ontem. O mesmo acontece com o RT, que se situa nos 0,86 em Portugal e nos 0,84 em Portugal continental.

Atualmente, existem 33.443 casos ativos da doença, mais 49 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 14.986 contactos.