Economia

21 de março 2021

José Luís Arnaut revolta engenheiros

O novo aeroporto está a originar várias querelas. Se Henrique Chaves (no Nascer do SOL) parecia adivinhar o sismo em Alcochete; o ataque do presidente da ANA a um antigo bastonário dos engenheiros levou a Ordem a reagir com indignação. E Arnaut atacou também Luís Todo Bom.