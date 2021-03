Efemérides de 22 de março

1312 A Ordem dos Templários ou dos Cavaleiros do Templo de Salomão, que surgira no rescaldo da I Cruzada, em 1096, foi extinta há 709 anos pelo Papa Clemente V (1264-1314, entronizado em 1305), depois de muito perseguidos pelo seu grande devedor Felipe o Belo (1268-1314, a reinar desde1285) de França desde 1306.

1875 Foi fundado há 146 anos o Banco Lisboa e Açores, por financeiros das 2 regiões. antecessor do Totta & Açores, hoje integrado no espanhol Santander.

1895 Os irmãos Auguste e Louis Lumiére, considerados os fundadores do Cinema, fizeram em Paris, há 126 anos a primeira demonstração pública do cinematógrafo.

1911 O Governo da República instituiu há 110 anos as Universidades de Lisboa e do Porto a partir das escolas e academias politécnicas, médico-cirúrgicas e de Farmácia ao mesmo tempo que em Coimbra era criada a Faculdade de Letras, substituindo os extintos Estudos de Teologia.

1917 Os EUA foram há 104 anos a primeira nação a reconhecer o Governo provisório da Rússia, liderado pelo Grão Duque Georjy Lvov (1861-1925) antes de Kerensky (1881-1970) e da Revolução Bolchevique.

1935 Foi transmitido há 86 anos o primeiro programa regular de televisão do mundo através da antena da Torre de Rádio de Berlim, que fora inaugurada em 1926 e deixou de transmitir rádio e TV públicas em 63.

1945 Foi fundada há 76 anos a Liga Árabe, no Cairo, por 7 países (hoje são 22), com o objectivo de aprofundarem laços e mediarem conflitos entre os seus membros.

1972 A Emenda que assegura a igualdade de direitos da mulher, na Constituição dos EUA, foi aprovada apenas há 49 anos, no Senado americano.

1974 Melo Antunes (1933-99) apresentou há 47 anos, entre o 16 de Março e o 25 de Abril, a primeira versão do programa político do MFA, de que Vítor Alves (1935-2011) coordenaria a versão final, numa reunião da Comissão Coordenadora do Movimento.

1985 O Parlamento português aprovou há 36 anos, por unanimidade, a Lei que enquadra a objecção de consciência. No mesmo dia em que foi inaugurado, no Porto, o primeiro banco privado português, desde 1975, o BPI, então presidido por Artur Santos Silva – hoje, depois da época de Fernando Ulrich, é mais um banco espanhol.

2018 Foi libertado há 3 anos um homem que passou 22 preso nos EUA, acusado de um duplo homicídio que não cometeu, depois das acusações terem sido serem retiradas, face a novos testemunhos sobre o caso.

2021 Valorizar a água é este ano o objectivo do Dia Mundial da Água (o ano passado foina sua acção sobre o clima), Dia criado pela ONU em 1993 para o 22 de Março.