Um jovem morreu e quatro ficaram feridos após despiste em Guimarães

O despiste de um veículo ligeiro, na madrugada desta segunda-feira, em Azurém, Guimarães, fez um morto e quatro feridos.

De acordo com fonte dos Bombeiros de Guimarães, citada pelo site Notícias ao Minuto, no carro seguiam cinco jovens, incluindo a vítima mortal, de 19 anos. Do acidente resultou ainda um ferido grave, uma jovem de 18 anos, e três ligeiros, com idades compreendidas entre os 17 e os 18 anos.

O alerta foi dado pelas 00h54.

Além dos Bombeiros de Guimarães, no local esteve ainda uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), uma Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Fafe e a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Braga.