Já perderam a vida devido à covid-19 mais de 2,71 milhões de pessoas

Mais de 2,71 milhões de pessoas já perderam a vida devido à covid-19. Segundo o mais recente balanço da AFP, com base em fontes oficiais, desde o início da pandemia há registo de 2.716.035 vítimas mortais e 123.177.480 casos de infeção.

De realçar que o Brasil (1.290), os Estados Unidos (449) e a Rússia (361) foram os países que registaram mais mortes diárias por covid-19 nos últimos balanços oficiais.

No geral, os Estados Unidos são o país mais afetado em número de mortes e de casos, com 542.359 óbitos e 29.819.107 contágios. Segue-se o Brasil, com 294.042 mortos e 11.998.233 contágios, o México com 198.036 mortes e 2.195.722 contágios, a Índia com 159.967 óbitos e 11.646.081 contágios e o Reino Unido com 126.155 vítimas mortais e 4.296.583 contágios.

Tendo em conta a população, a República Checa é o país que regista mais óbitos, com 232 mortes por cada 100 mil habitantes.