AICCOPN. Concursos de empreitadas de obras públicas cresceram 2% até fevereiro

Nos dois primeiros meses de 2021, o total de concursos de empreitadas de obras públicas situou-se nos 543 milhões de euros, mais 2% que o apurado em igual período do ano passado, verificando-se uma significativa recuperação face à queda de -29% apurada no mês de janeiro, em termos homólogos, anunciou esta segunda-feira a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Os contratos de empreitadas celebrados até final de fevereiro (e objeto de reporte no portal base) totalizaram 370 milhões de euros, menos 3% que o apurado em igual período do ano passado. No entanto, a variação homóloga temporalmente comparável, ou seja, comparando a informação disponibilizada no portal base até ao dia 15 de março do ano respetivo, indica um crescimento de 23,7%.

Os contratos celebrados no âmbito de concursos públicos apresentam um crescimento de 3% face a 2020, totalizando 171 milhões de euros. Os contratos celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias registam uma queda de 11% face ao período homólogo de 2020.

A AICCOPN recorda que os dados relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2021 dizem respeito a um período “marcado pela declaração de estado de emergência e devem ser analisados tendo em conta as restrições resultantes das medidas impostas no âmbito ao combate à pandemia, as quais não se verificavam em igual período de 2020”.