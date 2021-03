CMVM alerta para site fraudulento associado ao antigo Banif

Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com aquela entidade deverão contactar a CMVM.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) emitiu, esta segunda-feira, um alerta sobre uma entidade que atua através do link https://market.banif-bc.online/, o regulador sublinha que esta não tem qualquer relação com o antigo Banif, nem está autorizada a efetuar intermediação financeira em Portugal.

Num comunicado publicado no seu site, a CMVM refere que aquela entidade está “a utilizar indevidamente elementos identificativos, como sejam denominação semelhante e logótipo, do intermediário financeiro anteriormente registado junto da CMVM Banif -- Banco de Investimento, S.A.".

"A CMVM esclarece que essa entidade não tem qualquer relação com o intermediário financeiro Bison Bank, S.A. registado na CMVM, anteriormente denominado Banif -- Banco de Investimento, S.A., e que não é objeto da presente comunicação nem, de qualquer forma, visado pela mesma".

A entidade em causa "não está autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal" e "não se encontra legalmente habilitada para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira", sublinha o regulador.

A CMVM lembra ainda que todas as entidades autorizadas a exercer atividade em Portugal têm de constar da lista de intermediários financeiros ou da lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS).

Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com a entidade agora visada poderão contactar a CMVM através do número 800 205 339 (linha verde), ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt.