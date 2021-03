Realizados mais de 82 mil testes à covid-19 e 80 positivos em rastreio nas escolas

Mais de 82 mil trabalhadores, docentes e não docentes, do ensino pré-escolar e 1.º ciclo foram testados, desde que arrancou no dia 16 de março, a segunda fase do processo de testagem à covid-19 em estabelecimentos de educação e ensino do Ministério da Educação.

“A taxa de positividade foi inferior a 0,1%, tendo-se registado 80 casos positivos nos testes realizados em todo o país”, informa a tutela, através de comunicado.

O Ministério da Educação sublinha que os mais de 82 mil testes realizados incluem os profissionais da chamada ‘Escola a Tempo Inteiro’, ou seja, atividades de animação e de apoio à família no pré-escolar, atividades de enriquecimento curricular (AEC) e componente de apoio à família no 1.º ciclo.

“O processo de testagem em contexto escolar prossegue, de acordo com a já conhecida Orientação da Direção-Geral da Saúde, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Instituto de Segurança Social”, informa ainda o ministério.

Os testes de antigénio realizados em ambiente escolar envolvem todos os profissionais da Educação e os alunos do ensino secundário.

Sublinhe-se que esta é já a segunda fase de um processo de testagem que começou a 20 de janeiro, pouco antes da suspensão do ensino presencial, e que continuou nas escolas de acolhimento que se mantiveram abertas.

"Nessa primeira fase foram realizados mais de 65 mil testes, com uma taxa de casos positivos de 0,15%", lê-se ainda no mesmo comunicado.