Corpo de mariscador encontrado depois de desaparecer na quarta-feira em Setúbal

O homem estava desaparecido desde quarta-feira, segundo explicou a família às autoridades, após ter saído de casa para ir apanhar amêijoas na zona do Samouco, em Alcochete.

O corpo do homem de 70 anos foi encontrado, esta segunda-feira, à tarde por um pescador, na zona do Samouco, no concelho de Alcochete, em Setúbal.

"Depois dos procedimentos legais", o mariscador foi retirado, através do apoio de uma lancha semorrígida da Estação Salva-Vidas de Lisboa, explicou o comandante Vieira Branco, da Polícia Marítima, à agência Lusa.

Agora, o corpo do mariscador já está na morgue do hospital do Barreiro.

A Autoridade Marítima Nacional iniciou buscas na quinta-feira passada, com ajuda dos bombeiros voluntários de Alcochete e do Montijo, e da Guarda Nacional Republicana.